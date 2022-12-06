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    Сантуш объяснил, почему оставил Роналду в запасе на матч со Швейцарией

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объяснил, почему оставил нападающего Криштиану Роналду в запасе на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией.

    «Это никак не связано с матчем против Южной Кореи, вопрос закрыт. Это вариант, который мы готовили для этой игры за несколько дней.

    Роналду в запасе – это тактическое решение, не более того. Криштиану – образцовый профессионал, и если он выйдет сегодня, то очень поможет Португалии», – сказал Сантуш.

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    Источник: Record

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