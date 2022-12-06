Сборная Испании установила личный антирекорд на ЧМ

Испания играет с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

До перерыва испанцы пробили по воротам соперника всего один раз.

Это худший результат в истории сборной за первый тайм в матче чемпионата мира.

Соответствующая статистика ведется с 1966 года.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.

Победитель этой пары в четвертьфинале ЧМ-2022 встретится с Португалией или Швейцарией.

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Новости сборной Испании на ЧМ-2022

Результаты сборной Испании на ЧМ-2022

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