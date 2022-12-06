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    Сборная Испании установила личный антирекорд на ЧМ

    Испания играет с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.

    До перерыва испанцы пробили по воротам соперника всего один раз.

    Это худший результат в истории сборной за первый тайм в матче чемпионата мира.

    Соответствующая статистика ведется с 1966 года.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.
    • Победитель этой пары в четвертьфинале ЧМ-2022 встретится с Португалией или Швейцарией.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Испании на ЧМ-2022

    Результаты сборной Испании на ЧМ-2022

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12157

      DeStar 56 минут назад

      такой сборной не место ни то что на чм, а даже в отборе
      игра на уровне азеров ,беларуси и эритреи
      Я даже искреннее не понимаю как не может быть стыдно игрокам) вплоть одни барселоновцы, реаловцы, сити
      а до ворот добрались 3 раза, а перекат мяча это просто дно днищенское.
      Надеюсь вылетят от мароканцев

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      Рейтинг: +138

      Glebson > DeStar 38 минут назад

      Согласен, к тому же многие сборные научились играть против тотального контроля мяча.

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