Сборная Испании установила личный антирекорд на ЧМ

Испания играет с Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022.
До перерыва испанцы пробили по воротам соперника всего один раз.
Это худший результат в истории сборной за первый тайм в матче чемпионата мира.
Соответствующая статистика ведется с 1966 года.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.
- Победитель этой пары в четвертьфинале ЧМ-2022 встретится с Португалией или Швейцарией.
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Новости сборной Испании на ЧМ-2022
Результаты сборной Испании на ЧМ-2022
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Источник: Opta