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  • «Это беда!». Аршавин прогнозирует 4-кратное падение посещаемости в РПЛ

«Это беда!». Аршавин прогнозирует 4-кратное падение посещаемости в РПЛ

6 декабря 2022, 18:39
4

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что уже весной зрителей на трибунах в матчах РПЛ станет в несколько раз меньше.

– Fan ID совсем скоро введут на всех стадионах. Как думаешь, это повлияет на болельщиков?

– Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • В 1-й части сезона система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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diktatop
1670342245
Хоть в чем то он прав
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lordmrv
1670345337
Эх, Андрюха! Ща тебе Роднина все растусует!
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olebar73
1670345893
В чем проблема сделать этот документ. У меня заняло 5 минут, ну и в МФЦ по дороге с работы заехать. Поймите идет, ***** и какой-никакой контроль, просто необходим
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Вомбат
1670352699
А тут и прогнозировать ничего не надо. Там где фан-уйди ввели осенью, посещаемость сразу упала в 3-4 раза.
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