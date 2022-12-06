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    «Это беда!». Аршавин прогнозирует 4-кратное падение посещаемости в РПЛ

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин считает, что уже весной зрителей на трибунах в матчах РПЛ станет в несколько раз меньше.

    – Fan ID совсем скоро введут на всех стадионах. Как думаешь, это повлияет на болельщиков?

    – Это беда! Болельщиков станет раза в четыре меньше.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • В 1-й части сезона система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

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    Источник: Sport24

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