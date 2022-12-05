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    Винисиус хочет расторгнуть контракт с Nike. Бразилец считает, что компания его недооценивает

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен прекратить сотрудничество с компанией Nike.

    22-летний футболист недоволен отношением американского бренда к себе.

    Nike снял рекламу к ЧМ-2022, в которой задействовал Родриго и Ришарлисона.

    Винисиус считает, что его недооценивают, поэтому решил расторгнуть контракт с компанией.

    • Договор между сторонами рассчитан до 2028 года.
    • Nike – технический спонсор сборной Бразилии.
    • Бренд работает с Винисиусом с 13-летнего возраста.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12293

      Алексей З 1 час назад

      Бразильцы, глядя на Неймара дуреют от жадности.
      Выиграйте хоть что-нибудь , а уж потом требуйте улучшенных условий.

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      Рейтинг: +2031

      Maxi_7 > Алексей З 9 минут назад

      По факту - он победитель Ла Лиги и действующий чемпион мира (победитель Лиги Чемпионов - высшее достижение в карьере футболиста), что ещё ему нужно выиграть? Конкурс красоты?

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      Рейтинг: +12293

      Алексей З > Maxi_7 4 минуты назад

      Какой чемпион мира ?
      Пока он не стал лидером не в Реале , не в сборной.
      Вечно подающий надежды, эгоист на поле.

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      Рейтинг: +2031

      Maxi_7 > Алексей З 26 секунд назад

      Лига чемпионов - это настоящий чемпионат мира а не этот фановый турнирчик, сейчас идущий, который все за него принимают. Да, он эгоист и мне не нравится ни как футболист, ни как человек, но разговор о другом - ты сказал: "Выиграйте хоть что-нибудь , а уж потом требуйте улучшенных условий." - вот я тебе и ответил, что выиграл он по факту уже достаточно.

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