Винисиус хочет расторгнуть контракт с Nike. Бразилец считает, что компания его недооценивает

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор намерен прекратить сотрудничество с компанией Nike.
22-летний футболист недоволен отношением американского бренда к себе.
Nike снял рекламу к ЧМ-2022, в которой задействовал Родриго и Ришарлисона.
Винисиус считает, что его недооценивают, поэтому решил расторгнуть контракт с компанией.
- Договор между сторонами рассчитан до 2028 года.
- Nike – технический спонсор сборной Бразилии.
- Бренд работает с Винисиусом с 13-летнего возраста.
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Источник: AS