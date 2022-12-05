«Только особо не пьем и не жрем». Карпин обратился к футболистам «Ростова» во время отпуска

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин призвал игроков не забывать о режиме правильного питания во время отпуска.
«Ну, что, футболистики, как дела у вас там? Отдыхаете?
Ну, ладно, давайте, нормально всe отдыхайте. Только особо не пьeм и не жрeм, так что повнимательнее», – сказал Карпин.
- «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 35 очков в 17 турах.
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Источник: «Бомбардир»