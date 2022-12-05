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    «Только особо не пьем и не жрем». Карпин обратился к футболистам «Ростова» во время отпуска

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин призвал игроков не забывать о режиме правильного питания во время отпуска.

    «Ну, что, футболистики, как дела у вас там? Отдыхаете?

    Ну, ладно, давайте, нормально всe отдыхайте. Только особо не пьeм и не жрeм, так что повнимательнее», – сказал Карпин.

    • «Ростов» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 35 очков в 17 турах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12035

      BRO_football 53 минуты назад

      Подносы с шампанским не заказываем и в пьяном угаре стульями не дерёмся.

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      Рейтинг: +2735

      nemolod 1 час назад

      Все правильно сказал и по существу,чтоб потом по два месяца форму не набирали,весенняя часть первенства быстрая и насыщенная!

      1
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      Рейтинг: +17245

      Garrincha58 1 час назад

      всё можно если осторожно

      0
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      Рейтинг: +16510

      NewLife 1 час назад

      Я высмеивал Валеру за его требование отказаться от сахара и должен признать, что я был не прав. Сейчас я полностью на без углеводной диете и значительно улучшил свое здоровье.

      1
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      Рейтинг: +686

      Янвapь 69 > NewLife 1 час назад

      Малышева - перечница старая, ты штоль, ? Не прячься, мы тебя узнали

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      Рейтинг: +16510

      NewLife > Янвapь 69 47 минут назад

      Для мудаковатых поясняю, я по телеку смотрю только футбол и понятия не имею, кто такая Малышева. Когда получишь диабет, тебе будет не до шуток.

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      Рейтинг: +14109

      playsh 2 часа назад

      Заботливый папа-тренер.Добрейший души человек.Кормилец.Гегемон.

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