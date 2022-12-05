Месси определил главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал сильнейшие, по его мнению, команды на чемпионате мира в Катаре.

«Как я и говорил перед началом турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, они остаются одним из главных фаворитов.

Как и Франция. А еще – Испания. Хоть они и вышли в плей-офф так, как вышли», – сказал Месси.

Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 встретится с Нидерландами.

Франция прошла Польшу и сыграет с Англией.

Бразилия и Испания еще не провели матчи 1/8 финала. Их соперники – Южная Корея и Марокко соответственно.

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