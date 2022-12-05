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    Месси определил главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал сильнейшие, по его мнению, команды на чемпионате мира в Катаре.

    «Как я и говорил перед началом турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, они остаются одним из главных фаворитов.

    Как и Франция. А еще – Испания. Хоть они и вышли в плей-офф так, как вышли», – сказал Месси.

    • Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 встретится с Нидерландами.
    • Франция прошла Польшу и сыграет с Англией.
    • Бразилия и Испания еще не провели матчи 1/8 финала. Их соперники – Южная Корея и Марокко соответственно.

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    Источник: Ole

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