Месси определил главных фаворитов ЧМ-2022 после группового этапа

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал сильнейшие, по его мнению, команды на чемпионате мира в Катаре.
«Как я и говорил перед началом турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, они остаются одним из главных фаворитов.
Как и Франция. А еще – Испания. Хоть они и вышли в плей-офф так, как вышли», – сказал Месси.
- Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022 встретится с Нидерландами.
- Франция прошла Польшу и сыграет с Англией.
- Бразилия и Испания еще не провели матчи 1/8 финала. Их соперники – Южная Корея и Марокко соответственно.
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Источник: Ole