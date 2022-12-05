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    В «Ювентусе» отреагировали на информацию о 20-миллионном долге перед Роналду

    Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал новость, согласно которой клуб должен Криштиану Роналду 19,9 миллиона евро.

    «Насколько мне известно, у нас нет долгов перед Роналду», – заявил менеджер.

    • 37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
    • Затем он ушел в «Манчестер Юнайтед», где отыграл чуть больше года.
    • Сейчас Роналду участвует в ЧМ-2022.

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    Источник: Football Italia

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