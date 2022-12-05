В «Ювентусе» отреагировали на информацию о 20-миллионном долге перед Роналду

Генеральный директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене прокомментировал новость, согласно которой клуб должен Криштиану Роналду 19,9 миллиона евро.

«Насколько мне известно, у нас нет долгов перед Роналду», – заявил менеджер.

37-летний португалец выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Затем он ушел в «Манчестер Юнайтед», где отыграл чуть больше года.

Сейчас Роналду участвует в ЧМ-2022.

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