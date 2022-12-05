Кейн установил уникальный рекорд чемпионата мира

Сборная Англии разгромила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.
Гарри Кейн забил первый гол на турнире.
Для форварда «Тоттенхэма» это седьмой гол на чемпионатах мира. Он забил их после семи ударов в створ. Это уникальный случай в истории ЧМ.
- Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией.
- Игра пройдет 10 декабря.
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Источник: «Бомбардир»