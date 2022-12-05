Кейн установил уникальный рекорд чемпионата мира

Сборная Англии разгромила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Гарри Кейн забил первый гол на турнире.

Для форварда «Тоттенхэма» это седьмой гол на чемпионатах мира. Он забил их после семи ударов в створ. Это уникальный случай в истории ЧМ.

Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией.

Игра пройдет 10 декабря.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Гарри Кейн: новости об игроке на ЧМ-2022

Новости сборной Англии по футболу на ЧМ-2022

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира