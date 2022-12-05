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    Кейн установил уникальный рекорд чемпионата мира

    Сборная Англии разгромила Сенегал (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

    Гарри Кейн забил первый гол на турнире.

    Для форварда «Тоттенхэма» это седьмой гол на чемпионатах мира. Он забил их после семи ударов в створ. Это уникальный случай в истории ЧМ.

    • Англия вышла в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с Францией.
    • Игра пройдет 10 декабря.

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    Гарри Кейн: новости об игроке на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1127

      inzek 1 час назад

      смешно высасывать из пальца уже хотя бы какие либо рекорды на провальном ЧМ. скоро начнут считать число муравьёв вокруг стадионов

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