Э. Мартинес: «Месси – это 99,9% сборной Аргентины. Остальные – доля процента»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о важности форварда Лионеля Месси для команды.

«Месси – это 99,9 процента команды. Остальные – та доля процента, которая помогает ему, когда у него что-то не получается.

Мы двигаемся вперед шаг за шагом. У нас есть лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до конца», – сказал голкипер.

Накануне Месси забил в 1/4 финала ЧМ-2022 Австралии (2:1).

Это был 1000-й матч в карьере Месси.

В 1/4 финала Аргентина сыграет с Нидерландами.

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