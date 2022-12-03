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    Черчесов: «Коллеги до сих пор вспоминают, как хорошо было на ЧМ-2018»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил, что коллеги с теплом вспоминают российский ЧМ-2018.

    «До сих пор, когда встречаю коллег, многие вспоминают, как хорошо всe было в России: и для команд, и для болельщиков», – сказал Черчесов.

    • Черчесов со сборной России дошел на ЧМ-2018 до 1/4 финала.
    • ФИФА признавала российский ЧМ лучшим в истории.
    • ЧМ-2022 идет в Катаре и продлится до 18 декабря.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Koorantt 53 минуты назад

      Но один ополоумевший престарелый диктатор решил что больше в РФ никаких чемпионатов не будет

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