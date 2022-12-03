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    Аршавин прокомментировал возможный переход РФС в Азию

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин предостерег РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    – Тогда, может, стоит посмотреть в сторону Азии?

    – Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА. Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА.

    • Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2197

      Ловкий Бубен 16 минут назад

      были же идиоты которые думали что УЕФА отстранила а ФИФА разрешит выступать в азии

      2
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      Рейтинг: +66622

      portero 30 минут назад

      Наконец-то трезвый ответ лапшистам политикам, хотя на этом сайте большинству это было понятно.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1124

      ВасяК 48 минут назад

      Получается, надо создавать что-то своё!!!

      3
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