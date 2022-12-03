Аршавин прокомментировал возможный переход РФС в Азию

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин предостерег РФС от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Тогда, может, стоит посмотреть в сторону Азии?

– Я просто не вижу смысла. Азия разве разрешит нам играть? Мы все равно живем по законам ФИФА. Я не вижу преимуществ, почему бы нас приняли, и что это нам даст. ФИФА нас отстранила так же, как и УЕФА.

Россия сейчас отстранена от международных турниров.

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