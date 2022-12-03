Аршавин предположил, на сколько Россию отстранили от международного футбола

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поговорил о будущем сборной России.
– У сборной России прошли товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Нужны ли такие игры?
– Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.
– Какой вы видите дальнейшую судьбу сборной?
– Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется. Не только сборная. Но и клубы.
– Надолго – это сколько?
– Не знаю, года на три-четыре.
- Россию отстранили от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «Спорт-Экспресс»