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    Аршавин предположил, на сколько Россию отстранили от международного футбола

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поговорил о будущем сборной России.

    – У сборной России прошли товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Нужны ли такие игры?

    – Получилось так, что я смотрел их, но не целиком. Если бы этих матчей не было, мы бы ничего не потеряли. Наверное, чтобы показывать, что сборная жива, нужны любые игры.

    – Какой вы видите дальнейшую судьбу сборной?

    – Я вижу, что будет трудно организовывать товарищеские матчи. Сборная будет надолго вне международного футбола, как мне кажется. Не только сборная. Но и клубы.

    – Надолго – это сколько?

    – Не знаю, года на три-четыре.

    • Россию отстранили от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +414

      Азбука 1 час назад

      Когда народных республик в УЕФА станет больше натовских подпевал.

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      Рейтинг: +4079

      Питерский князь 1 час назад

      Пока бендера и НАТО не капитулирует. Потом будем играть.

      2
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