Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газзаев: «Сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на вылет Германии с чемпионата мира.

    Немцы победили Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали третьими в группе.

    «Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе.

    Это касается и национального первенства, кроме «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. Хотя на клубной международной арене команды показывают неплохие результаты.

    Я думаю, что немецкий футбол сделает соответствующие выводы. Это точно провал. Германия всегда была в списке фаворитов крупных международных турниров: будь это Евро или ЧМ.

    Но это было тогда, когда они занимались футболом и стремились к победам на крупных турнирах. Последние два года сборная по игре и по результатам показывает крайне низкий уровень.

    Отсюда и тот провал, который случается второй чемпионат мира подряд. Но стоит отметить, что сегодня в Катаре есть сборные гораздо сильнее. Будут огромные перемены.

    Через два года в Германии пройдeт чемпионат Европы. Я думаю, что как раз этот Евро станет для немцев хорошими началом перед ЧМ в Америке.

    Если подытожить, то на этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», – сказал Газзаев.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Германии на ЧМ-2022

    Результаты сборной Германии на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    На катарском телевидении высмеяли вылет сборной Германии с ЧМ-2022
    Кержаков объяснил вылет сборной Германии с ЧМ-2022
    19-летний Мусиала установил рекорд чемпионата мира 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12007

      Вомбат 27 минут назад

      Да, Германия первая на этом ЧМ стала жертвой абсолютно заслуженной кармы. Но она, даст бог, не последняя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +558

      semm 52 минуты назад

      Футбол в Германии вторичен - на первом месте ПИ..ДО..РА..СЫ!! Важно что бы им было комфортно везде!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4860

      ААМ 1 час назад

      Согласен с Газзаевым.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5165

      neim 1 час назад

      А что вы хотели. Посмотрите на состав Баварии, самого сильного клуба в чемпионате Германии.
      Я правда не смотрел состав, но видел фрагмент какой-то игры с участием Баварии. Мне показалось, что я смотрю чемпионат одной из стран Африки. Немцев в составе меньше, чем афро-европейцев ))). Примерно как у нас в Зените.
      Вот и результаты сборной, что у них, что у нас.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1399

      elessar arnor > neim 1 час назад

      рф не было на чм, сравнил

      смена поколений в Германии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51928

      MaxRnD 1 час назад

      Надо немцам было по ходу игры утягивать на дно за собой хитрожопых испанцев, хоть не так бы обидно было

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +723

      Fialet > MaxRnD 1 час назад

      А испанцы забили бы гол, и вышло бы, что немцы сами себя закопали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1399

      elessar arnor 2 часа назад

      забыл добавить в конце, пусть Господь вас охраняет, уважаемый ВВП

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11