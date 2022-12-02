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  • Газзаев: «Сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу»

Газзаев: «Сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу»

2 декабря 2022, 15:39
7

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отреагировал на вылет Германии с чемпионата мира.

Немцы победили Коста-Рику (4:2), но из-за поражения Испании от Японии (1:2) финишировали третьими в группе.

«Когда второй чемпионат мира подряд такая сборная, как Германия, не выходит из группы, то это говорит о провале в немецком футболе.

Это касается и национального первенства, кроме «Баварии» и «Боруссии» из Дортмунда. Хотя на клубной международной арене команды показывают неплохие результаты.

Я думаю, что немецкий футбол сделает соответствующие выводы. Это точно провал. Германия всегда была в списке фаворитов крупных международных турниров: будь это Евро или ЧМ.

Но это было тогда, когда они занимались футболом и стремились к победам на крупных турнирах. Последние два года сборная по игре и по результатам показывает крайне низкий уровень.

Отсюда и тот провал, который случается второй чемпионат мира подряд. Но стоит отметить, что сегодня в Катаре есть сборные гораздо сильнее. Будут огромные перемены.

Через два года в Германии пройдeт чемпионат Европы. Я думаю, что как раз этот Евро станет для немцев хорошими началом перед ЧМ в Америке.

Если подытожить, то на этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», – сказал Газзаев.

  • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
  • Они закрыли рот рукой на командном фото.

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Новости сборной Германии на ЧМ-2022

Результаты сборной Германии на ЧМ-2022

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Германия Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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MaxRnD
1669986103
Надо немцам было по ходу игры утягивать на дно за собой хитрожопых испанцев, хоть не так бы обидно было
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neim
1669986395
А что вы хотели. Посмотрите на состав Баварии, самого сильного клуба в чемпионате Германии. Я правда не смотрел состав, но видел фрагмент какой-то игры с участием Баварии. Мне показалось, что я смотрю чемпионат одной из стран Африки. Немцев в составе меньше, чем афро-европейцев ))). Примерно как у нас в Зените. Вот и результаты сборной, что у них, что у нас.
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ААМ
1669986626
Согласен с Газзаевым.
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semm
1669989463
Футбол в Германии вторичен - на первом месте ПИ..ДО..РА..СЫ!! Важно что бы им было комфортно везде!
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Вомбат
1669990962
Да, Германия первая на этом ЧМ стала жертвой абсолютно заслуженной кармы. Но она, даст бог, не последняя.
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alex1951
1669999183
Говорят : Первый раз- не пи...да....рррррр! При чем германское ЛГБТ? В Европе все такие... Я считаю ,что ,,зазвездились,, А второй раз подряд - сие уже онкология..... Все хорошее ,когда-нибудь кончается))) Конечно для них это горе с Большой буквы....А не Х было клопа Е. с японцами ...уж больно сладко все начиналось!
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