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Бышовец: «Сборная России могла бы обыграть такую Германию»

2 декабря 2022, 13:09
12

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

— После первого матча сборной Германии у меня было убеждение, что у этой команды нет перспектив на чемпионате мира. Игра с Испанией показала, что у немцев есть проблемы в обороне.

Организация игры у Германии была не подкреплена мобильностью и физическим состоянием футболистов. Я был удивлен тем, что случилось.

— Сборная России могла бы обыграть такую Германию?

— Думаю, да.

  • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
  • Немцев опередили Япония и Испания.
  • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Германия Россия Бышовец Анатолий
Комментарии (12)
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САДЫЧОК
1669976013
Клиника ! С узбеками и таджиками вничью бегают !
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FanatSerj
1669976259
Насчет немцев хз, а вот с позавчерашним еле ходячими по полю Полякам вряд ли уступили, но спорт у нас нынче вне политики, поэтому смотрим на ЧМ вот таких Поляков.
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lordmrv
1669978009
Мечтать не вредно Вредно не мечтать И выиграть можно И можно прое.. (проиграть). Беспонтий, жду тебя и твоей критики! :)
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Вомбат
1669979999
Бышовец не смотрел последние 3 матча сборной России. Конечно, та сборная России, образца 2021 года которая обыграла в гостях Словению, вполне могла бы обыграть такую Германию, какой она была в матче я Японией. Но не такую Германию, как вчера. Немцы вчера, как и с испанцами, показали отличный футбол. Беда только в том, что перед игрой с Россией немцы НЕ стали бы проводить акции в подержку ЛГБТ, а сконцентрировались бы на футболе. Играли бы по-настоящему и обыграли бы. Ну а нынешней сборной России они вообще овладели бы в извращенной форме. Как и японцы или почти любая команда на этом ЧМ.
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neim
1669982533
"Такая" сборная Германии, закатила четыре банки Коста-Рике. Сборная России огреблась бы от неё пятью или даже шестью плюхами, причём на ноль в свои ворота.
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Garrincha58
1669988128
да видать совсем у мэтра с головой нелады
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Lilipyt
1670017334
Если из сб. Германии выгнать стариков, которые тянут ее вниз и думают только о политических высказываний и протестах, но ни как о спорте. Тогда бы она не вылетела.
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