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    Бышовец: «Сборная России могла бы обыграть такую Германию»

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

    — После первого матча сборной Германии у меня было убеждение, что у этой команды нет перспектив на чемпионате мира. Игра с Испанией показала, что у немцев есть проблемы в обороне.

    Организация игры у Германии была не подкреплена мобильностью и физическим состоянием футболистов. Я был удивлен тем, что случилось.

    — Сборная России могла бы обыграть такую Германию?

    — Думаю, да.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12004

      Вомбат 22 минуты назад

      Бышовец не смотрел последние 3 матча сборной России. Конечно, та сборная России, образца 2021 года которая обыграла в гостях Словению, вполне могла бы обыграть такую Германию, какой она была в матче я Японией. Но не такую Германию, как вчера. Немцы вчера, как и с испанцами, показали отличный футбол. Беда только в том, что перед игрой с Россией немцы НЕ стали бы проводить акции в подержку ЛГБТ, а сконцентрировались бы на футболе. Играли бы по-настоящему и обыграли бы. Ну а нынешней сборной России они вообще овладели бы в извращенной форме. Как и японцы или почти любая команда на этом ЧМ.

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      Рейтинг: +3572

      lordmrv 55 минут назад

      Мечтать не вредно
      Вредно не мечтать
      И выиграть можно
      И можно прое.. (проиграть).

      Беспонтий, жду тебя и твоей критики! :)

      1
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      Рейтинг: +7473

      Беспонтий > lordmrv 27 минут назад

      прогресс налицо)

      хотя к высказываниям олимпионика
      донельзя подойдёт любая гидропоника

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      Рейтинг: +7880

      FanatSerj 1 час назад

      Насчет немцев хз, а вот с позавчерашним еле ходячими по полю Полякам вряд ли уступили, но спорт у нас нынче вне политики, поэтому смотрим на ЧМ вот таких Поляков.

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      Рейтинг: +9607

      САДЫЧОК 1 час назад

      Клиника ! С узбеками и таджиками вничью бегают !

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      Рейтинг: +3572

      lordmrv > САДЫЧОК 57 минут назад

      там не сборная, а сбродная играла. не стоит по ней о реальной силе сборной России судить. ИМХО.

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