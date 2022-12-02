Бышовец: «Сборная России могла бы обыграть такую Германию»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

— После первого матча сборной Германии у меня было убеждение, что у этой команды нет перспектив на чемпионате мира. Игра с Испанией показала, что у немцев есть проблемы в обороне.

Организация игры у Германии была не подкреплена мобильностью и физическим состоянием футболистов. Я был удивлен тем, что случилось.

— Сборная России могла бы обыграть такую Германию?

— Думаю, да.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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