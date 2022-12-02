Бышовец: «Сборная России могла бы обыграть такую Германию»

Бышовец не смотрел последние 3 матча сборной России. Конечно, та сборная России, образца 2021 года которая обыграла в гостях Словению, вполне могла бы обыграть такую Германию, какой она была в матче я Японией. Но не такую Германию, как вчера. Немцы вчера, как и с испанцами, показали отличный футбол. Беда только в том, что перед игрой с Россией немцы НЕ стали бы проводить акции в подержку ЛГБТ, а сконцентрировались бы на футболе. Играли бы по-настоящему и обыграли бы. Ну а нынешней сборной России они вообще овладели бы в извращенной форме. Как и японцы или почти любая команда на этом ЧМ.
Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.
— После первого матча сборной Германии у меня было убеждение, что у этой команды нет перспектив на чемпионате мира. Игра с Испанией показала, что у немцев есть проблемы в обороне.
Организация игры у Германии была не подкреплена мобильностью и физическим состоянием футболистов. Я был удивлен тем, что случилось.
— Сборная России могла бы обыграть такую Германию?
— Думаю, да.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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