Агент: «Дисквалификация Малкома слишком большая. Она никому не выгодна»

Мне выгодна!
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».
«Малком — лидер «Зенита». Он хочет помогать команде в каждом матче. Конечно, эта дисквалификация слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших», — сказал Гарсия.
- Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- Помимо Малкома на шесть матчей Кубка России дисквалифицированы зенитовцы Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию