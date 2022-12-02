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    Агент: «Дисквалификация Малкома слишком большая. Она никому не выгодна»

    Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

    «Малком — лидер «Зенита». Он хочет помогать команде в каждом матче. Конечно, эта дисквалификация слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших», — сказал Гарсия.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5935

      maior-60 5 минут назад

      Мне выгодна!

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      Рейтинг: +7803

      nik55 28 минут назад

      радуйся что мало дали

      1
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      Рейтинг: +27425

      JTherry 1 час назад

      на Пути регионов дисква Малкома выгодна всем клубам, играющим без легионеров или с их малым количеством... пусть Сельдереич готовит к матчам на Кубок, который якобы бом.жам не нужен, молодежь, как это делают другие тренеры клубов...)

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      Рейтинг: +16489

      NewLife 1 час назад

      Это у вас в Южной Америке выгодно потасовки и перестрелки устраивать, а у нас не выгодно. Еще легко отделался.

      3
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      Рейтинг: +3921

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Выгодна, выгодна. Всем кроме голубых выгодна.

      3
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      Рейтинг: +16469

      Barmaleushka > Иван Петров 1986 51 минуту назад

      А у тебя мания величия , как и большинства к/б кожаных мазохистов . Однако .

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      Рейтинг: +16469

      Barmaleushka 1 час назад

      Ну хоть федуниха кипятком ссыканёт от радости .

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      Рейтинг: +5914

      rash1959 1 час назад

      Дурашка - латинос, думал, что в сказку попал.

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