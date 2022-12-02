Агент: «Дисквалификация Малкома слишком большая. Она никому не выгодна»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

«Малком — лидер «Зенита». Он хочет помогать команде в каждом матче. Конечно, эта дисквалификация слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших», — сказал Гарсия.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

Помимо Малкома на шесть матчей Кубка России дисквалифицированы зенитовцы Родригао и Вильмар Барриос, а также игроки «Спартака» Александр Селихов, Шамар Николсон и Александр Соболев.

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