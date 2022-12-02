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  • Агент: «Дисквалификация Малкома слишком большая. Она никому не выгодна»

Агент: «Дисквалификация Малкома слишком большая. Она никому не выгодна»

2 декабря 2022, 12:45
10

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать игрока на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

«Малком — лидер «Зенита». Он хочет помогать команде в каждом матче. Конечно, эта дисквалификация слишком большая, она никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших», — сказал Гарсия.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Малком
Комментарии (10)
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rash1959
1669975662
Дурашка - латинос, думал, что в сказку попал.
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Иван Петров 1986
1669976484
Выгодна, выгодна. Всем кроме голубых выгодна.
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NewLife
1669976553
Это у вас в Южной Америке выгодно потасовки и перестрелки устраивать, а у нас не выгодно. Еще легко отделался.
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JTherry
1669977669
на Пути регионов дисква Малкома выгодна всем клубам, играющим без легионеров или с их малым количеством... пусть Сельдереич готовит к матчам на Кубок, который якобы бом.жам не нужен, молодежь, как это делают другие тренеры клубов...)
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nik55
1669979610
радуйся что мало дали
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maior-60
1669981007
Мне выгодна!
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neim
1669983101
Выгодна не выгодна, терпи моя красавица ))).
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Bomjipidary
1669985595
Конечно не выгодна. Посмотрим на, что способен Семак без бразильцев.не считая Сочи, ***** единственные, кто свою молодёжь не наигрывает.
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Каратель помойников
1669988241
лидеры,лидеры.....,а в зианиде пиде ры!!
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житель СПб
1669999727
Как никому не выгодно? А Зарема? Она счастлива. В том числе и потому, что Промес мимо проскочил. Сама об этом написала.
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