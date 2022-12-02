Пиняев: «Вполне возможно, что Россию допустят на ЧМ-2026»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал отстранение России от международных матчей.

— Ты говорил, что несколько лет мечтал оказаться со сборной на чемпионате мира в Катаре. Что испытал, когда понял, что России там не будет?

— Несмотря на это, я должен был выполнить пункт, который зависит исключительно от меня. Мне хотелось как можно быстрее попасть в сборную и доказать, что я в состоянии ей помочь в разных ситуациях.

Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждем возвращения еврокубков и больших турниров со сборной.

— Мы точно пропустим Евро-2024. У тебя есть понимание, когда примерно можно рассчитывать на возвращение?

— Следующий чемпионат мира в 2026 году. Вполне возможно, что нас к нему допустят. Но я не знаю даже, что произойдет через месяц. Все мы надеемся на лучшее.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Пиняев осенью был впервые вызван в сборную России.

В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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