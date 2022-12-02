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    Пиняев: «Вполне возможно, что Россию допустят на ЧМ-2026»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал отстранение России от международных матчей.

    — Ты говорил, что несколько лет мечтал оказаться со сборной на чемпионате мира в Катаре. Что испытал, когда понял, что России там не будет?

    — Несмотря на это, я должен был выполнить пункт, который зависит исключительно от меня. Мне хотелось как можно быстрее попасть в сборную и доказать, что я в состоянии ей помочь в разных ситуациях.

    Мы все надеемся, что ситуация [с отстранением] изменится как можно быстрее. Ждем возвращения еврокубков и больших турниров со сборной.

    — Мы точно пропустим Евро-2024. У тебя есть понимание, когда примерно можно рассчитывать на возвращение?

    — Следующий чемпионат мира в 2026 году. Вполне возможно, что нас к нему допустят. Но я не знаю даже, что произойдет через месяц. Все мы надеемся на лучшее.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
    • Пиняев осенью был впервые вызван в сборную России.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 15 матчах за «Крылья».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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