Стали известны 8 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

В Катаре продолжается групповой этапа чемпионата мира-2022.
На данный моменты уже известны восемь сборных, которые сыграют в 1/8 финала турнира.
- Франция
- Бразилия
- Португалия
- Нидерланды
- Сенегал
- Англия
- США
- Австралия
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Результаты всех матче ЧМ-2022 по футболу
Календарь чемпионата мира по футболу в Катаре
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Источник: Бомбардир.ру