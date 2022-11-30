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    Стали известны 8 из 16 участников плей-офф чемпионата мира

    В Катаре продолжается групповой этапа чемпионата мира-2022.

    На данный моменты уже известны восемь сборных, которые сыграют в 1/8 финала турнира.

    • Франция
    • Бразилия
    • Португалия
    • Нидерланды
    • Сенегал
    • Англия
    • США
    • Австралия

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    Календарь чемпионата мира по футболу в Катаре

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    Источник: Бомбардир.ру

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