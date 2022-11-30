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    В ФИФА подтвердили, что радужная символика разрешена для болельщиков на ЧМ-2022

    В ФИФА заявили, что радужная символика на трибунах ЧМ-2022 в Катаре разрешена.

    «В ФИФА осведомлены об инцидентах, когда разрешенные предметы запрещали демонстрировать на стадионах.

    Власти Катара заверили нас, что они связались с уполномоченными лицами в местах проведения турнира по поводу согласованных правил и регламента ЧМ-2022», – говорится в заявлении ФИФА.

    • Турнир продлится до 18 декабря.
    • Впервые в истории чемпионат мира проходит на Ближнем Востоке.

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    Расписание матчей чепионата мира по футболу на сегодня

    Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5443

      AtticusFinch 55 секунд назад

      Прекрасная новость - мы все счастливы! сколько можно уже ...троллят что ли такими новостями?

      0
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      Рейтинг: +1009

      Лфшт 13 минут назад

      Жаль что такое красивое и светлое явление природы, теперь обозначает свою мерзость нынешнего мира

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