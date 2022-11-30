В ФИФА подтвердили, что радужная символика разрешена для болельщиков на ЧМ-2022

В ФИФА заявили, что радужная символика на трибунах ЧМ-2022 в Катаре разрешена.
«В ФИФА осведомлены об инцидентах, когда разрешенные предметы запрещали демонстрировать на стадионах.
Власти Катара заверили нас, что они связались с уполномоченными лицами в местах проведения турнира по поводу согласованных правил и регламента ЧМ-2022», – говорится в заявлении ФИФА.
- Турнир продлится до 18 декабря.
- Впервые в истории чемпионат мира проходит на Ближнем Востоке.
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Источник: ESPN