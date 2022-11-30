Агент Азмуна отреагировал на новость об интересе «Сочи» к иранцу

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Сочи».

Сообщалось, что в переходе иранца заинтересован новый главный тренер «Рубина» Курба Бердыев.

«Когда «Сочи» действительно заинтересуется Сердаром, они могут позвонить нам напрямую и сделать предложение, без проблем. Но сейчас Сердар — игрок «Байера» и не собирается покидать клуб», — сказал Дурн.

Бердыев и Азмун были вместе в «Рубине», «Ростове».

Азмун накануне вылетел со сборной Ирана с ЧМ-2022.

«Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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