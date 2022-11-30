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    Агент Азмуна отреагировал на новость об интересе «Сочи» к иранцу

    Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Сочи».

    Сообщалось, что в переходе иранца заинтересован новый главный тренер «Рубина» Курба Бердыев.

    «Когда «Сочи» действительно заинтересуется Сердаром, они могут позвонить нам напрямую и сделать предложение, без проблем. Но сейчас Сердар — игрок «Байера» и не собирается покидать клуб», — сказал Дурн.

    • Бердыев и Азмун были вместе в «Рубине», «Ростове».
    • Азмун накануне вылетел со сборной Ирана с ЧМ-2022.
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18279

      Cleaner 5 минут назад

      Азмун и Зенит не собирался покидать. А потом КИНУЛ лазурных и сбежал в Германию...(

      0
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      Рейтинг: +11993

      Вомбат 10 минут назад

      Азмун вряд ли доволен своим игровым врменем в Байере, но если он и уйдет, то в аренду в какой-нибудь Витесс или Гент. В Россию он теперь не поедет даже к Бердыеву. Россия, даже если не уйдет в Азию, в Европе будет по рейтингу где-нибудь между Финляндией и Албанией. А Азмун - игрок амбициозный.

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      Рейтинг: +1317

      Красногвардейчик 23 минуты назад

      Вангую.....скоро в Сочи будет

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      Рейтинг: +6783

      sochi-2013 > Красногвардейчик 14 минут назад

      Не смотри Абзалова.))

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      Рейтинг: +18279

      Cleaner > Красногвардейчик 4 минуты назад

      Зенит не разрешит.

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