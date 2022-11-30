Семак предположил, кто спровоцировал драку «Зенита» и «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что арбитр Владимир Москалев спровоцировал массовую драку в матче «Зенит» – «Спартак».

«Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил.

Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт«, – сказал Семак.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира