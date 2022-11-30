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    Семак предположил, кто спровоцировал драку «Зенита» и «Спартака»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что арбитр Владимир Москалев спровоцировал массовую драку в матче «Зенит» – «Спартак».

    «Никаких разбирательств в клубе не было. В плане футбола — опасных моментов было по минимуму. В основном эмоциональное напряжение, борьба, нарушение правил.

    Главному арбитру в таких матчах надо гасить градус напряжения, а он наоборот — отсутствием предупреждений на фолах провоцировал на некий конфликт«, – сказал Семак.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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