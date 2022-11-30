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    Губерниев: «У Заремы и Федуна был шанс прервать гегемонию «Зенита». Проигравшие плачут»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».

    «Не согласен с тем, что все хотят видеть победителем «Зенит». Зарема же не хочет. У нее был шанс вместе с супругом сделать все, чтобы прервать гегемонию «Зенита». Тут дело даже не про игру на поле, а вокруг него. Это же не только футбол, а трансферы, взаимоотношения.

    Уважаемая Зарема — тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика — «проигравшие плачут». У них была возможность, но не получилось», — сказал Губерниев.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • «Спартак» идет 2-м.
    • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1252

      Sky Spartak 11 минут назад

      Уйди с Матч тв !!!
      Тошно стало смотреть...
      И Канделаки забери....

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      Рейтинг: +18275

      Cleaner 52 минуты назад

      У Заремы и Федуна был шанс прервать гегемонию Зенита??? Да у Федуна было 18(ВОСЕМНАДЦАТЬ!) лет на это. Но единственное, что сделал за это время Федун, так это превратил Спартак в команду для поржать...(

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      Рейтинг: +701

      Fialet > Cleaner 14 минут назад

      Да уж... Особенно по бл ядски поступили с Каррерой.

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