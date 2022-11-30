Губерниев: «У Заремы и Федуна был шанс прервать гегемонию «Зенита». Проигравшие плачут»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Заремы Салиховой о том, что «в ход пойдут все средства, лишь бы обеспечить «Зениту» трофеи и звезды».

«Не согласен с тем, что все хотят видеть победителем «Зенит». Зарема же не хочет. У нее был шанс вместе с супругом сделать все, чтобы прервать гегемонию «Зенита». Тут дело даже не про игру на поле, а вокруг него. Это же не только футбол, а трансферы, взаимоотношения.

Уважаемая Зарема — тут проигравшая сторона. Поэтому здесь рубрика — «проигравшие плачут». У них была возможность, но не получилось», — сказал Губерниев.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

«Спартак» идет 2-м.

«Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.

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