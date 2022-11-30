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  • Орлов назвал виновника массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Орлов назвал виновника массовой драки в матче «Зенит» – «Спартак»

30 ноября 2022, 14:18
12

Комментатор Геннадий Орлов считает, что судейство Владимира Москалева привело к массовой драке в матче «Зенит» – «Спартак».

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Сейчас я точно проанализировал и подытожил все увиденное. Судья упустил нить игры. Задача главного судьи — упредить такие ситуации. Упреждать надо было свистками с самого начала.

Классен, игравший справа на флаге, хорошо справлялся со своими обязанностями, но самое главное — он начал очень жестко играть, на грани фола. Три или четыре раза он превысил ситуацию своей атакой на игрока. Судья оставил это без внимания.

Арбитр необязательно должен давать желтые карточки. Он должен просто остановить игру и сказать нарушившему: «Парень, я все вижу. Еще раз повторишь — я тебя накажу». Москалев этого не сделал. После этого пошла жесткая игра, все перенеслось на следующие стыки.

Что касается взаимоотношений Промеса и Барриоса — они под стать друг другу — оба задиры. Судья мог раздать им по желтой намного раньше, чтобы они не вели себя по-хулигански.

Все началось из-за судьи. Любое умышленное нарушение должно караться, это в правилах написано. Неважно — маленькая грубость или большая. Судья должен был руководить процессом», — сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Спартак Орлов Геннадий Москалев Владимир
Комментарии (12)
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Persona_non_Grata
1669808523
Согласен - судья упустил нить игры и прежде всего ДОЛЖЕН был удалять Барриоса за УМЫШЛЕННУЮ И НЕОПРАДАННО АГРЕССИВНУЮ и ГРОУБУЮ игру в ноги Николсону на последних минутах матча, тогда кстати и драки могло бы и не быть !!!
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k611
1669808801
Москалев вроде бы вообще не должен был этот матч судить.
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jek718875
1669810262
Усё! Гена отвёл все обвинения Зыныта, всё повесил на бедолагу Москаля,а Карась, который должен был судить,вовремя смылся,и остался белым и пушистым
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alefreddy
1669824106
а попрыгунчик как же
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Безпощадный
1669882713
Виноваты *****, котрые не сумели обыграть Спам в основное время, поэтому разозлились, начали хамить и спровоцировали драку.
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Вомбат
1669892240
Тут Орлов прав. Москалев, фиксируя не более половины фолов и не показывая карточки весь первый тайм (причем во втором он почему-то стал их показывать за такие же точно нарушения) сделал все, чтобы атмосфера накалилась не в футбольном смысле.
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