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  • Орлов: «Соболев не понимает, что говорит. Зачем он со спины бьет?»

Орлов: «Соболев не понимает, что говорит. Зачем он со спины бьет?»

30 ноября 2022, 13:44
8

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева за драку в матче с «Зенитом».

  • Массовая драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

– Что за фраза Соболева: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»? Что это значит?! Все же должно быть в рамках правил! Правильно Влад Радимов заметил – что же Соболев бьет со спины-то? Все, кто участвовал в потасовке, заслуживают красной карточки.

– Считаете, что Соболев приукрасил эту фразу?

– Он не понимает, что говорит. Он просто не отдает себе отчет в том, что говорит. Соболев играет за «Спартак». Я не представляю, чтобы себя вел так Нетто, Черенков или Гаврилов. Нельзя себя так вести.

Видео с потасовкой сейчас – хит. Но это же хулиганство, антиреклама российского футбола.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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Romeo 123
1669806116
Конечно не понимает он же дельфин
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welko
1669808247
где он там бил со спины?? Ерохин Промеса держал, а Барриос наваливал.. лучше посмотрите на своего Малкома, подбежал, ударил и сразу смылся, вот где крыса настоящая!!
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nik55
1669809884
чучело ты спроси у Родригао почему он ногами дрыгал ?
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jek718875
1669810588
Все знают, что Соболь-Дельфин, откуда вынырнул, оттуда и ударил
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Cнег
1669815035
Классный матч, который показал, что болотные и мясные друг друга стоят...Даже не смотря не то, что начинали свару рубероиды, а пи...ры, типа соболя, могут только из-за спины ударить и спрятаться. Клоуны Российского футбола!
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NewLife
1669815838
Видимо потому, что у родригао ноги, которыми он бьет Шамара, из спины растут. Ты этого не заметил, сходи к окулисту.
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Анатолий Тарасов
1669820409
Орлов ещё помнит, как его из "600 секунд" выгнали?
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Каратель помойников
1669831327
Орлов: «Орлов не понимает, что говорит. Зачем мозгом пердит?»
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