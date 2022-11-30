Орлов: «Соболев не понимает, что говорит. Зачем он со спины бьет?»

Конечно не понимает он же дельфин
Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева за драку в матче с «Зенитом».
- Массовая драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
– Что за фраза Соболева: «Если наших бьют, я в стороне не остаюсь»? Что это значит?! Все же должно быть в рамках правил! Правильно Влад Радимов заметил – что же Соболев бьет со спины-то? Все, кто участвовал в потасовке, заслуживают красной карточки.
– Считаете, что Соболев приукрасил эту фразу?
– Он не понимает, что говорит. Он просто не отдает себе отчет в том, что говорит. Соболев играет за «Спартак». Я не представляю, чтобы себя вел так Нетто, Черенков или Гаврилов. Нельзя себя так вести.
Видео с потасовкой сейчас – хит. Но это же хулиганство, антиреклама российского футбола.
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