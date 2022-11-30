«Это статья УК РФ – групповая хулиганка». Валерий Овчинников оценил драку «Зенита» и «Спартака»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

«Головки посъезжали от собственной значимости. Забыли элементарные футбольные правила. Это недопустимо! Футбол футболом, жизнь жизнью. Если в жизни, то это статья 213 часть 2 УК РФ – групповая хулиганка. Я считаю, такое недопустимо», – сказал Овчинников.

Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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