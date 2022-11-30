Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это статья УК РФ – групповая хулиганка». Валерий Овчинников оценил драку «Зенита» и «Спартака»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался по массовой драке в матче шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Головки посъезжали от собственной значимости. Забыли элементарные футбольные правила. Это недопустимо! Футбол футболом, жизнь жизнью. Если в жизни, то это статья 213 часть 2 УК РФ – групповая хулиганка. Я считаю, такое недопустимо», – сказал Овчинников.

    • Драка в Санкт-Петербурге произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Это в их менталитете». Кински сообщил, кто спровоцировал драку в матче «Зенит» – «Спартак» 3
    Быстров прокомментировал драку футболистов «Зенита» и «Спартака» 7
    Нигматуллин дал совет Соболеву для следующей драки 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11