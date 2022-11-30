В Катаре назвали количество погибших рабочих при строительстве стадионов для ЧМ-2022

Генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2022 Хассан аль-Тавади рассказал, сколько людей погибло во время строительных работ при подготовке к чемпионату мира.

«По оценкам, число погибших рабочих-мигрантов составляет от 400 до 500 человек. Точное число я сказать не могу», – заявил аль-Тавади.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Турнир впервые проводится на Ближнем Востоке.

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