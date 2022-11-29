За Малкомом и Клаудиньо следят в сборной Бразилии: «У них отличные шансы сыграть на ЧМ-2026»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что за его клиентами следят в сборной Бразилии.

«Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира.

У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», – заявил Гарсия.

Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.

Ни один бразилец из «Зенита» не получил вызов на ЧМ-2022.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию