За Малкомом и Клаудиньо следят в сборной Бразилии: «У них отличные шансы сыграть на ЧМ-2026»

Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что за его клиентами следят в сборной Бразилии.
«Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира.
У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», – заявил Гарсия.
- Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.
- Ни один бразилец из «Зенита» не получил вызов на ЧМ-2022.
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Источник: Metaratings