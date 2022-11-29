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    За Малкомом и Клаудиньо следят в сборной Бразилии: «У них отличные шансы сыграть на ЧМ-2026»

    Луис Фернандо Гарсия, агент футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо, заявил, что за его клиентами следят в сборной Бразилии.

    «Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира.

    У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», – заявил Гарсия.

    • Малком и Клаудиньо хотят получить российский паспорт.
    • Ни один бразилец из «Зенита» не получил вызов на ЧМ-2022.

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    Источник: Metaratings

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