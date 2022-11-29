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  • Пономарев: «Сборная России будет одой из худших команд Азии»

Пономарев: «Сборная России будет одой из худших команд Азии»

29 ноября 2022, 10:59
7

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Нужно ли переходить в Азию? Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.

– Наша сборная и клубы будут одними из лучших в Азии?

– Одними из худших. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. Англия после победы на чемпионате мира в 1966 году тоже долго не могла восстановиться. У них тогда не было хороших игроков. В России обязательно появятся звездочки.

  • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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aldo conte
1669710361
Какой смысл обсуждать переход в Азию, всё равно ФИФА не допустит Россию к официальным матчам. Числится будем в Азии, но не допустят нас ни к одному официальному турниру ни сборную, ни клубы. Зачем сейчас эту волну гнать? Чтобы успокоить болельщиков, потерпите немного, скоро всё наладится? Или чтобы молодые перспективные футболисты не разбежались по другим сборным, как это хочет сделать Захарян? Все эти разговоры о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола для дурачков.
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neim
1669715398
А я давно не видел таких бездарных тренеров !
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ААМ
1669720654
Сборная плохая, но еще хуже тренер надувающий при этом щёки.
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Теркчанин
1669725114
«Сборная России будет одой ДЛЯ худших команд Азии»,так звучит грамотнее по русски:)
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