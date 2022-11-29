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    Пономарев: «Сборная России будет одой из худших команд Азии»

    Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    – Нужно ли переходить в Азию? Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.

    – Наша сборная и клубы будут одними из лучших в Азии?

    – Одними из худших. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. Англия после победы на чемпионате мира в 1966 году тоже долго не могла восстановиться. У них тогда не было хороших игроков. В России обязательно появятся звездочки.

    • Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18231

      Cleaner 5 минут назад

      Сборная России под "руководством" Валеры на данный момент одна из ХУДШИХ в МИРЕ. Потому где бы она не играла она будет ХУДШЕЙ везде. Отстранение от игр для нашей команды сейчас - благо! Над ней хоть никто не ржет сейчас и не потешается.

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