Пономарев: «Сборная России будет одой из худших команд Азии»

Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал возможный переход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Нужно ли переходить в Азию? Нам же надо где-то проходить практику международных матчей. Мы не можем вариться в собственном котле. Надо уже определяться. Европа нас сейчас не пускает, потом пустят. Пока в это время надо играть в Азии. Дюков все правильно делает. В Азии тоже хороший футбол.

– Наша сборная и клубы будут одними из лучших в Азии?

– Одними из худших. Я давно не видел таких бездарных футболистов. Бывают такие периоды в истории. Англия после победы на чемпионате мира в 1966 году тоже долго не могла восстановиться. У них тогда не было хороших игроков. В России обязательно появятся звездочки.

Россия отстранена от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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