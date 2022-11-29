Семьям игроков сборной Ирана угрожают тюрьмой и пытками. Футболистам в Катаре запрещают общаться с иностранцами

Семьи футболистов сборной Ирана попали под государственное давление. Им угрожают тюрьмой и пытками, если игроки «неправильно» поведут себя перед матчем чемпионата мира-2022 против США.

Об этом сообщила журналистка американского телеканала CNN Наташа Бертран.

Десятки иранских офицеров работают в Катаре и следят за футболистами сборной. Игроки не могут покидать расположение команды и общаться с иностранцами.

Матч 3-го тура группового этапа между Ираном и США начнется в 22:00 по Москве.

Победитель матча выйдет в плей-офф.

Футболисты Ирана не пели гимн страны перед 1-м матчем против Уэльса. Это был протест на действия иранских властей.

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