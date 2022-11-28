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    Агент: «Удаление Малкома несправедливо. Он ни с кем не дрался»

    Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал удаление футболиста за драку с игроками «Спартака» в Кубке России.

    «Я посмотрел внимательно инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», – заявил Гарсия.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +404

      Номэд только что

      Малком как настоящий п.е.д.и.к. Ударил Промеса со спины и спрятался за сотрудниками синеголубой помойки и стал вызывать его на бой. Ахахах

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      Рейтинг: +14041

      playsh 5 минут назад

      Когда лес рубят - щепки летят.

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