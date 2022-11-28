Агент: «Удаление Малкома несправедливо. Он ни с кем не дрался»

Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал удаление футболиста за драку с игроками «Спартака» в Кубке России.

«Я посмотрел внимательно инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», – заявил Гарсия.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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