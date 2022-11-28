Агент: «Удаление Малкома несправедливо. Он ни с кем не дрался»

Малком как настоящий п.е.д.и.к. Ударил Промеса со спины и спрятался за сотрудниками синеголубой помойки и стал вызывать его на бой. Ахахах
Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал удаление футболиста за драку с игроками «Спартака» в Кубке России.
«Я посмотрел внимательно инцидент и не увидел, чтобы Малком с кем-либо дрался. Считаю, что его удаление несправедливо», – заявил Гарсия.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию