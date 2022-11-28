Федун назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И все остальное понеслось.

Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол.

Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее.

Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны», — считает Федун.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию