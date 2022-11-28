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    Федун назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    «Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И все остальное понеслось.

    Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол.

    Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее.

    Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны», — считает Федун.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1589

      jek718875 2 минуты назад

      Москаль виноват наполовину,это не его матч,судить должен был Карась, но смылся вовремя

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      Рейтинг: +14041

      playsh 8 минут назад

      Наказать надо судью,однозначно,он своими действиями просто провоцировал футболистов.Причём,делал это планомерно,в течение всей игры.Я бы Москалёва пожизненно отстранил от судейства,дабы не создавать такие прецеденты в дальнейшем.

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      Рейтинг: +25910

      vladimir-7 21 минуту назад

      Игроки всю игру гоняли мяч поперек поля, как будто там стояли ворота, а игроки
      обеих команд боялись проиграть.

      2
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      Рейтинг: +1306

      Эном айс 25 минут назад

      Так это уже не "ваш" футбол..

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      Рейтинг: +347

      заткнитемнерот 36 минут назад

      Матч был огонь, что для нашего футбола редкость. После него смотреть Испанию с фрицами было ой как скучно, хотя и играли красиво.
      Лично я считаю, что наказывать игроков после такого зрелищного матча не стоит сурово. Такие матчи показывают, что фан-ид это полная хрень.

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