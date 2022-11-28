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Федун назвал зачинщика драки в матче «Зенит» – «Спартак»

28 ноября 2022, 16:53
11

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

«Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И все остальное понеслось.

Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол.

Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее.

Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны», — считает Федун.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Зенит Спартак Федун Леонид
Комментарии (11)
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заткнитемнерот
1669644427
Матч был огонь, что для нашего футбола редкость. После него смотреть Испанию с фрицами было ой как скучно, хотя и играли красиво. Лично я считаю, что наказывать игроков после такого зрелищного матча не стоит сурово. Такие матчи показывают, что фан-ид это полная хрень.
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Эном айс
1669645103
Так это уже не "ваш" футбол..
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vladimir-7
1669645346
Игроки всю игру гоняли мяч поперек поля, как будто там стояли ворота, а игроки обеих команд боялись проиграть.
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Plyash
1669646116
Наказать надо судью,однозначно,он своими действиями просто провоцировал футболистов.Причём,делал это планомерно,в течение всей игры.Я бы Москалёва пожизненно отстранил от судейства,дабы не создавать такие прецеденты в дальнейшем.
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jek718875
1669646515
Москаль виноват наполовину,это не его матч,судить должен был Карась, но смылся вовремя
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Shlоmо
1669651067
Хорошими делами прославиться нельзя!....:))))) Настоящие футболисты должны бить ногами как великий Кантона или головой как великий Зидан, а не руками как почтальоны с Ямайки или Люксембурга... Ну а так что, о драке в матче Зенит - "Спартак написала вся мировая пресса.... Куда там ЧМ 2022 до Кубка России!
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alp
1669663634
ага. Родригао такой - дай ка я заряжу с ноги этому просто так!
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