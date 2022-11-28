Мостовой объяснил большое количество нулевых ничьих на ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему на чемпионате мира в Катаре много матчей заканчиваются со счетом 0:0.

На данный момент со счетом 0:0 сыграны пять встреч.

«Я бы не сказал, что на этом чемпионате мира мало голов. В двух матчах было по восемь голов. Были матчи, в которых забивалось по пять мячей. Нулевые ничьи – ничего страшного. Лучше же сыграть 0:0, чем проиграть 0:5. Команды это понимают, и шансы терять никому не хочется. Не хотят рисковать, с этим и счет такой связан. Да и команды, которые сыграли 0:0, в принципе равные.

Не думаю, что это следствие того, что чемпионат проходит зимой, а не летом. Ясно, что связать можно, но зачем? Про Коста-Рику говорили, что команда мало пропускает, а они пустили семь мячей в свои ворота. С чем это связать можно? Это необъяснимо», – сказал Мостовой.

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