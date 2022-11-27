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    Испания – Германия: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Испании и Германии назвали стартовые составы команд на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022.

    Испания: Симон, Карвахаль, Родриго, Ляпорт, Альба, Асенсио, Гави, Бускетс, Педри, Торрес, Ольмо.

    Германия: Нойер, Раум, Рюдигер, Керер, Киммих, Горецка, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Зюле, Гюндоган.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • Игра состоится на стадионе «Аль-Бейт» в Аль Хоре (Катар).
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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