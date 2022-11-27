Семак: «У «Зенита» было поступательное движение в Лиге чемпионов. В этом сезоне еще чуточку прибавили бы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о недопуске клуба к Лиге чемпионов.
— На фоне лидерства «Зенита» в осенней части чемпионата многие невольно прикидывают, как именно команда смотрелась бы в Лиге чемпионов.
— В этом смысле, по большому счету, ничего не изменилось.
— А как же другой Малком, адаптировавшийся Клаудиньо, более атакующий вариант схемы?
— И тем не менее, не думаю, что состав у нас поменялся кардинально. Поэтому глобальной разницы в этом смысле нет. Что касается игры, то в каких-то ее компонентах мы усилились. Как уже сказал, чуть добавили в обороне с приходом Родригао. Но в целом, мы просто немного расширили нашу обойму.
— То есть у вас нет досады от того, что «Зенит» именно с нынешней игрой пропускает Лигу чемпионов?
— Некоторое поступательное движение в Лиге чемпионов у нас было. Возможно, в этом розыгрыше еще чуточку прибавили бы. Плюс сильные команды, конечно, сразу же указали бы на наши слабые места. Но рассуждать «если бы да кабы» нет смысла.
- Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира