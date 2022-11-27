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    Семак: «У «Зенита» было поступательное движение в Лиге чемпионов. В этом сезоне еще чуточку прибавили бы»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о недопуске клуба к Лиге чемпионов.

    — На фоне лидерства «Зенита» в осенней части чемпионата многие невольно прикидывают, как именно команда смотрелась бы в Лиге чемпионов.

    — В этом смысле, по большому счету, ничего не изменилось.

    — А как же другой Малком, адаптировавшийся Клаудиньо, более атакующий вариант схемы?

    — И тем не менее, не думаю, что состав у нас поменялся кардинально. Поэтому глобальной разницы в этом смысле нет. Что касается игры, то в каких-то ее компонентах мы усилились. Как уже сказал, чуть добавили в обороне с приходом Родригао. Но в целом, мы просто немного расширили нашу обойму.

    — То есть у вас нет досады от того, что «Зенит» именно с нынешней игрой пропускает Лигу чемпионов?

    — Некоторое поступательное движение в Лиге чемпионов у нас было. Возможно, в этом розыгрыше еще чуточку прибавили бы. Плюс сильные команды, конечно, сразу же указали бы на наши слабые места. Но рассуждать «если бы да кабы» нет смысла.

    • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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