Семак: «У «Зенита» было поступательное движение в Лиге чемпионов. В этом сезоне еще чуточку прибавили бы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о недопуске клуба к Лиге чемпионов.

— На фоне лидерства «Зенита» в осенней части чемпионата многие невольно прикидывают, как именно команда смотрелась бы в Лиге чемпионов.

— В этом смысле, по большому счету, ничего не изменилось.

— А как же другой Малком, адаптировавшийся Клаудиньо, более атакующий вариант схемы?

— И тем не менее, не думаю, что состав у нас поменялся кардинально. Поэтому глобальной разницы в этом смысле нет. Что касается игры, то в каких-то ее компонентах мы усилились. Как уже сказал, чуть добавили в обороне с приходом Родригао. Но в целом, мы просто немного расширили нашу обойму.

— То есть у вас нет досады от того, что «Зенит» именно с нынешней игрой пропускает Лигу чемпионов?

— Некоторое поступательное движение в Лиге чемпионов у нас было. Возможно, в этом розыгрыше еще чуточку прибавили бы. Плюс сильные команды, конечно, сразу же указали бы на наши слабые места. Но рассуждать «если бы да кабы» нет смысла.

Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

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