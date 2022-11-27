Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семак: «У «Зенита» было поступательное движение в Лиге чемпионов. В этом сезоне еще чуточку прибавили бы»

Семак: «У «Зенита» было поступательное движение в Лиге чемпионов. В этом сезоне еще чуточку прибавили бы»

27 ноября 2022, 12:29
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о недопуске клуба к Лиге чемпионов.

— На фоне лидерства «Зенита» в осенней части чемпионата многие невольно прикидывают, как именно команда смотрелась бы в Лиге чемпионов.

— В этом смысле, по большому счету, ничего не изменилось.

— А как же другой Малком, адаптировавшийся Клаудиньо, более атакующий вариант схемы?

— И тем не менее, не думаю, что состав у нас поменялся кардинально. Поэтому глобальной разницы в этом смысле нет. Что касается игры, то в каких-то ее компонентах мы усилились. Как уже сказал, чуть добавили в обороне с приходом Родригао. Но в целом, мы просто немного расширили нашу обойму.

— То есть у вас нет досады от того, что «Зенит» именно с нынешней игрой пропускает Лигу чемпионов?

— Некоторое поступательное движение в Лиге чемпионов у нас было. Возможно, в этом розыгрыше еще чуточку прибавили бы. Плюс сильные команды, конечно, сразу же указали бы на наши слабые места. Но рассуждать «если бы да кабы» нет смысла.

  • Российский футбол отстранен от международного решениями ФИФА и УЕФА.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового 1
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 8
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1669541825
С тобой прибавишь, с трусом!
Ответить
SanInstructor
1669542679
сомнительно
Ответить
Evgen0088
1669543370
В пропасть )))
Ответить
momwig_
1669544523
ЗачОтный стендап
Ответить
Ziklop
1671700353
Семак ты днище, не было ничего поступательного с тобой! ты в ЕК показывал из года в год, какое ты днище!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
3
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
9
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
3
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» нанести поражение «ПСЖ» – 2:1
00:01
9
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
Вчера, 23:54
Все новости
Все новости
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
1
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
3
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
3
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
7
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
«Балтика» продлила контракт с капитаном команды
Вчера, 21:09
1
В «Динамо» знали о скандальной репутации Платы: «Были готовы работать с этими рисками»
Вчера, 20:56
«Спартак» определился с ценой на Солари
Вчера, 20:45
11
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
Вчера, 20:30
1
ФотоРеакция дочери Семака на уход Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:02
12
«Мы устали молчать»: организатор концерта Канье Уэста уличил во лжи «Газпром Арену»
Вчера, 19:48
17
Смородская оценила перспективы Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 19:36
3
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Спартаковец Солари отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 19:00
7
ФотоМахачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника из Узбекистана
Вчера, 18:51
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство»
Вчера, 18:43
13
Игнатьев – об Алжире: «Выйдешь за продуктами, а кассирша тебе: «О, Путин»
Вчера, 18:18
28
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив»
Вчера, 17:58
3
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
Вчера, 17:43
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
Вчера, 17:31
3
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
Вчера, 17:19
1
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
Вчера, 17:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+