Дзюба: «Уже начался ЧМ-2022? Какой? По хоккею?»

Бывший форвард сборной России Артем Дзюба отшутился на вопрос, смотрит ли он чемпионат мира-2022.

«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идeт? По футболу? Не видел ещe. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то...» – сказал Дзюба.

Игрок без клуба после ухода из турецкого «Адана Демирспор».

Дзюба – четвертьфиналист ЧМ-2018.

Сейчас игрок в родной Москве.

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