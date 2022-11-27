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    Дзюба: «Уже начался ЧМ-2022? Какой? По хоккею?»

    Бывший форвард сборной России Артем Дзюба отшутился на вопрос, смотрит ли он чемпионат мира-2022.

    «Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идeт? По футболу? Не видел ещe. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то...» – сказал Дзюба.

    • Игрок без клуба после ухода из турецкого «Адана Демирспор».
    • Дзюба – четвертьфиналист ЧМ-2018.
    • Сейчас игрок в родной Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7345

      Беспонтий 12 минут назад

      креатив на грани кретинизма

      1
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      Рейтинг: +32851

      zra78 16 минут назад

      Дурачок...

      2
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      Рейтинг: +955

      SpartakMoskwa 19 минут назад

      Ну и клоун же он все таки

      2
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      Рейтинг: +87

      Писюнидзе 23 минуты назад

      Нам некогда - надо пар в трусы спустить и искать новый клуб. Можно в Казахстан податься если хорошо заплатят

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