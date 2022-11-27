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    «Мы мимо кассы как минимум еще на три крупных турнира». Кавазашвили – об отстранении сборной России

    Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что отстранение российских команд продлится как минимум до 2026 года.

    – Что ждет нашу сборную в ближайшие годы?

    – В ближайшие четыре года нас не включат в международные турниры, это надо понимать. Поэтому нам надо работать на перспективу, а в приоритете в это время должны быть ребята, вроде вратаря «Локомотива» Даниила Худякова. Я его, если честно, с удовольствием взял бы в сборную.

    Мы мимо кассы как минимум еще на три крупных турнира. Этим случаем стоит воспользоваться и прекратить приглашать легионеров, а все взоры обратить на детские спортивные школы.

    Сборная должна иметь игроков, которых отрывали бы с руками и ногами иностранные клубы. Сейчас таких нет. Тренеру сборной нужно работать на перспективу в содружестве с молодежной командой и «шерстить» всех талантливых пацанов.

    Тем более, у Карпина есть на все это время. Плюс надо взять нескольких опытных ребят, которые помогали бы совсем молодым. Сложная работа.

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    Источник: News.ru

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