Назван лучший игрок матча Аргентина – Мексика

Стал известен лучший игрок матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Мексики (2:0).

Им стал Лионель Месси. 35-летний форвард забил гол и сделал результативную передачу.

Месси сравнялся по голам на чемпионатах мира с Роналду и Марадоной.

Аргентина вышла на 2-е место в группе.

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