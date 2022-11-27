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    Месси сравнялся по голам на ЧМ с Роналду и Марадоной

    Аргентина выиграла у Мексики (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022. Лионель Месси забил гол в этой встрече.

    Это восьмой мяч 35-летнего форварда на чемпионатах мира. По этому показателю он сравнялся с Криштиану Роналду и Диего Марадоной.

    Лидер по голам на чемпионатах мира – Мирослав Клозе. Он забил 16 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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