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    Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева

    Курбан Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина. Это подтвердил владелец клуба Борис Ротенберг в разговоре с Нобелем Арустамяном.

    – Борис Романович, вы подтверждаете, что Курбан Бердыев утвержден в роли главного тренера ФК «Сочи»?

    – Да. Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба.

    А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее.

    На этом этапе развития Курбан Бердыев – это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться.

    – На какой срок подписан контракт?

    – Контракт подписан на 2,5 года.

    – Тренерский штаб будет собран Курбаном Бекиевичем?

    – Курбан Бекиевич изучит текущий штаб клуба. Многие из наших специалистов имеют прямое отношение к завоеванию серебряных медалей чемпионата – хотим дать им шанс.

    Но это не означает, что новый главный тренер не будет иметь возможности вводить новых специалистов в штаб – будем изучать каждую кандидатуру индивидуально.

    Для профессионалов наши двери всегда открыты.

    – Функционал Бердывева в «Сочи» исключительно тренерский? Или он будет совмещать функции менеджера, как это было в иранском «Тракторе»?

    – Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды.

    Он будет помогать во всех аспектах развития клуба.

    • Ради возвращения в РПЛ Бердыев досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».
    • Тренер не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».
    • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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