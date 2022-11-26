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Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева

26 ноября 2022, 17:30
6

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина. Это подтвердил владелец клуба Борис Ротенберг в разговоре с Нобелем Арустамяном.

– Борис Романович, вы подтверждаете, что Курбан Бердыев утвержден в роли главного тренера ФК «Сочи»?

– Да. Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба.

А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее.

На этом этапе развития Курбан Бердыев – это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться.

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт подписан на 2,5 года.

– Тренерский штаб будет собран Курбаном Бекиевичем?

– Курбан Бекиевич изучит текущий штаб клуба. Многие из наших специалистов имеют прямое отношение к завоеванию серебряных медалей чемпионата – хотим дать им шанс.

Но это не означает, что новый главный тренер не будет иметь возможности вводить новых специалистов в штаб – будем изучать каждую кандидатуру индивидуально.

Для профессионалов наши двери всегда открыты.

– Функционал Бердывева в «Сочи» исключительно тренерский? Или он будет совмещать функции менеджера, как это было в иранском «Тракторе»?

– Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды.

Он будет помогать во всех аспектах развития клуба.

  • Ради возвращения в РПЛ Бердыев досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».
  • Тренер не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».
  • Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Сочи Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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derrik2000
1669473725
Посмотрим, "какой он Сухов" сейчас. Может, время его уже ушло... Последний Рубин, который он тренировал в 2017-2019 г.г. уже был не тот "автобусный", который смотреть было просто невозможно, хоть и с двумя чемпионствами России.
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zigbert
1669478361
Бердыев опытный боец. Но наверняка он потребует полную свободу действий. Скорей всего и тренерский штаб наберет новый.
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Клаус
1669480655
2,5 года сильно
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Romeo 123
1669481953
Зачем он нужен?автобусник с его стилем игры футбол становится уродским
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