Владелец «Сочи» подтвердил назначение Бердыева

Курбан Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина. Это подтвердил владелец клуба Борис Ротенберг в разговоре с Нобелем Арустамяном.

– Борис Романович, вы подтверждаете, что Курбан Бердыев утвержден в роли главного тренера ФК «Сочи»?

– Да. Сегодня Курбан Бекиевич был представлен команде. У него огромный футбольный опыт. И я уверен, что он поможет «Сочи» на данном этапе развития клуба.

А что касается планов, то он проведет плодотворные зимние сборы. Я в этом не сомневаюсь. И весной команда станет сильнее, мощнее.

На этом этапе развития Курбан Бердыев – это то, что нужно клубу. Его опыт поможет команде правильно развиваться.

– На какой срок подписан контракт?

– Контракт подписан на 2,5 года.

– Тренерский штаб будет собран Курбаном Бекиевичем?

– Курбан Бекиевич изучит текущий штаб клуба. Многие из наших специалистов имеют прямое отношение к завоеванию серебряных медалей чемпионата – хотим дать им шанс.

Но это не означает, что новый главный тренер не будет иметь возможности вводить новых специалистов в штаб – будем изучать каждую кандидатуру индивидуально.

Для профессионалов наши двери всегда открыты.

– Функционал Бердывева в «Сочи» исключительно тренерский? Или он будет совмещать функции менеджера, как это было в иранском «Тракторе»?

– Он приходит на позицию главного тренера основной команды, но опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды.

Он будет помогать во всех аспектах развития клуба.

Ради возвращения в РПЛ Бердыев досрочно прекратил сотрудничество с иранским «Трактором».

Тренер не работал в России с 2019 года, когда покинул «Рубин».

Сочинцы идут в РПЛ на 9-м месте после 17 туров.

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