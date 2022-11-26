«Сборная России не была бы худшей командой». Тренер Петрович – о ЧМ-2022

Худшей не была бы,это точно,ведь есть команды Ганы,Катара,Камеруна.Коста-Рики...
Интересно,кого бы мы опередили и в каком порядке по общим результатам?
Бывший тренер сборных Сербии и Ирана Желько Петрович предположил, как бы выступила сборная России на чемпионате мира-2022.
«Раньше Россия была невероятно сильной страной в спортивном плане, не только в футболе. Но в последне годы сборная показывает осторожный футбол. Сложно сказать, вышла бы команда Валерия Карпина из группы в Катаре, все бы зависело от соперников. Но Россия точно не была бы худшей командой на чемпионате мира.
Конечно, многие сильные футболисты завершили карьеры и сейчас у команды огромные проблемы с нападающими. В полузащите у России нет проблем, но отсутствие атакующих игроков – это огромная проблема», – заявил Петрович.
- Россия отстранена от международных турниров.
- На ЧМ-2018 Россия дошла до 1/4 финала.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
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