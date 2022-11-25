Репортер фотографировал протестные флаги иранских фанатов. Охрана его окружила и заставила удалить кадры

Болельщики сборной Ирана пытались пронести на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0) протестные флаги.
Охрана пресекла проникновение такой атрибутики на стадион.
«Фоткать выброшенные флаги запрещено. Один иностранный коллега попытался, его сразу окружили три охранника и заставили удалять фотки», – написал с места событий журналист Владимир Колос.
- Массовые протесты в Иране проходят с 16 сентября.
- Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.
- В 1-м матче ЧМ-2022 сборная Ирана не пела гимн в знак протеста на действия правительства.
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Источник: телеграм-канал Владимира Колоса