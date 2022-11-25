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    Репортер фотографировал протестные флаги иранских фанатов. Охрана его окружила и заставила удалить кадры

    Болельщики сборной Ирана пытались пронести на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Уэльса (2:0) протестные флаги.

    Охрана пресекла проникновение такой атрибутики на стадион.

    «Фоткать выброшенные флаги запрещено. Один иностранный коллега попытался, его сразу окружили три охранника и заставили удалять фотки», – написал с места событий журналист Владимир Колос.

    • Массовые протесты в Иране проходят с 16 сентября.
    • Причина – смерть 22-летней Махсы Амини, которая скончалась в больнице после задержания полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.
    • В 1-м матче ЧМ-2022 сборная Ирана не пела гимн в знак протеста на действия правительства.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Колоса

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