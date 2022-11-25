ФИФА назвала среднюю посещаемость на матчах 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

ФИФА опубликовала данные о заполняемости трибун на стадионах чемпионата мира в Катаре.
Средняя посещаемость на матчах 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 составила 94 процента.
- Турнир продлится до 18 декабря.
- ЧМ впервые проводится на Ближнем Востоке.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября
Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: сайт ФИФА