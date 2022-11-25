ФИФА назвала среднюю посещаемость на матчах 1-го тура группового этапа ЧМ-2022

ФИФА опубликовала данные о заполняемости трибун на стадионах чемпионата мира в Катаре.

Средняя посещаемость на матчах 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 составила 94 процента.

Турнир продлится до 18 декабря.

ЧМ впервые проводится на Ближнем Востоке.

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Расписание матчей чемпионата мира по футболу на 25 ноября

Результаты матчей ЧМ-2022 по футболу

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