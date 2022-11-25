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    Игрок РПЛ попал в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную первого тура группового этапа ЧМ-2022.

    В список из 11 лучших игроков попал защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен.

    Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия);

    Защитники: Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Анхело Пресиадо (Эквадор), Жорди Альба (Испания), Деян Ловрен (Хорватия);

    Полузащитники: Дани Ольмо (Испания), Букайо Сака, Джуд Беллингем (Англия), Адриен Рабьо (Франция);

    Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Эннер Валенсия (Эквадор).

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    Источник: WhoScored

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