Игрок РПЛ попал в символическую сборную 1-го тура ЧМ-2022 по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную первого тура группового этапа ЧМ-2022.

В список из 11 лучших игроков попал защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия);

Защитники: Тоби Алдервейрелд (Бельгия), Анхело Пресиадо (Эквадор), Жорди Альба (Испания), Деян Ловрен (Хорватия);

Полузащитники: Дани Ольмо (Испания), Букайо Сака, Джуд Беллингем (Англия), Адриен Рабьо (Франция);

Нападающие: Антуан Гризманн (Франция), Эннер Валенсия (Эквадор).

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