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    «Кто-то заплатил за это». Член исполкома ФИФА – о ЧМ в России и Катаре

    Член исполкома ФИФА Эвелина Кристиллин считает, что Россия и Катар получили право принять чемпионат мира благодаря взяткам.

    «В 2010 году было странное двойное голосование по ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

    В нем принимал участие только исполнительный комитет ФИФА, а не все федерации.

    Это голосование явно было сфабрикованным, кто-то заплатил за это. Всe дело было в раздаче конвертов.

    Никогда больше не будет ситуации, при которой чемпионат мира пройдeт в такой стране, как Катар», – заявила Кристиллин.

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    Источник: Football Italia

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