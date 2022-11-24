«Кто-то заплатил за это». Член исполкома ФИФА – о ЧМ в России и Катаре

Член исполкома ФИФА Эвелина Кристиллин считает, что Россия и Катар получили право принять чемпионат мира благодаря взяткам.
«В 2010 году было странное двойное голосование по ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.
В нем принимал участие только исполнительный комитет ФИФА, а не все федерации.
Это голосование явно было сфабрикованным, кто-то заплатил за это. Всe дело было в раздаче конвертов.
Никогда больше не будет ситуации, при которой чемпионат мира пройдeт в такой стране, как Катар», – заявила Кристиллин.
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Источник: Football Italia