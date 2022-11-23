Глава FFF одобрил запрет ФИФА на повязки в поддержку ЛГБТ

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), прокомментировал запрет со стороны ФИФА носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира-2022.

«Мы выполняем все директивы ФИФА. На чемпионате 32 команды с разных континентов, с разными культурами, религиями, проблемами.

Это верно, что ФИФА решила унифицировать капитанские повязки. Я полностью их поддерживаю», – сказал Ле Грэ.

Ранее ФИФА запретила радужные повязки и с надписью One Love.

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