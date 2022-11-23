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    Глава FFF одобрил запрет ФИФА на повязки в поддержку ЛГБТ

    Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), прокомментировал запрет со стороны ФИФА носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества на чемпионате мира-2022.

    «Мы выполняем все директивы ФИФА. На чемпионате 32 команды с разных континентов, с разными культурами, религиями, проблемами.

    Это верно, что ФИФА решила унифицировать капитанские повязки. Я полностью их поддерживаю», – сказал Ле Грэ.

    • Ранее ФИФА запретила радужные повязки и с надписью One Love.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +732

      Спартач80 4 минуты назад

      Бомбардир,перестаньте уже!Алёшке обидно,что его знамя запретили!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10818

      R_a_i_n 21 минуту назад

      В руководстве ФИФА назревают изменения кадрового состава)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12198

      Алексей З 22 минуты назад

      Бомбардир , вы не устали от этой темы ?
      за...ли уже.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99034

      sv1969 27 минут назад

      Здраво мыслит!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      egraf 27 минут назад

      Хоть кто-то нашелся адекватный.

      4
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