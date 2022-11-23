Модрич – первый игрок в истории, сыгравший и на ЧМ, и на Евро в трех разных десятилетиях

Полузащитник «Реала» Лука Модрич вышел в стартовом составе сборной Хорватии на матч ЧМ-2022 против Марокко.

37-летний хорват стал первым игроком в истории, который сыграл и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы в трех разных десятилетиях.

Модрич рекордсмен Хорватии по сыгранным матчам на ЧМ и Евро – 26.

Он провел 155 матчей за сборную, забил 23 гола и отдал 24 ассиста.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

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