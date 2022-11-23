Гроссмейстер прокомментировал совместную рекламную акцию Месси и Роналду для Louis Vuitton

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался о совместном рекламном постере Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Они изображены за шахматной партией.

«Я бы предпочел видеть кого-то более возвышенного – Папу Римского, мать Терезу или нашего патриарха. Так как Месси и Роналду знает весь мир, то, конечно, вокруг этой фотографии поднялся шум, но серьезного значения для шахматного мира это не имеет.

Если все серьезные люди мира примут участие в подобных акциях, то, наверное, для шахмат это будет хорошо, но сила воздействия Месси и Роналду на шахматы слегка преувеличена», – сказал Шипов.

Оба футболиста примут участие в чемпионате мира-2022.

Турнир уже идет.

У Месси и Роналду на двоих 12 «Золотых мячей».

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