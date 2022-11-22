Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед». Они готовят официальное заявление

Cемья Глейзеров может продать «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Sports, владельцы «МЮ» изучают возможность продажи клуба и готовят официальное заявление о поиске потенциального покупателя.

Глейзеры рассмотрят вариант с полной или частичной продажей клуба, а также стратегическим партнерством с третьими сторонами.

Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.

«МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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