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    Глейзеры могут продать «Манчестер Юнайтед». Они готовят официальное заявление

    Cемья Глейзеров может продать «Манчестер Юнайтед».

    По информации Sky Sports, владельцы «МЮ» изучают возможность продажи клуба и готовят официальное заявление о поиске потенциального покупателя.

    Глейзеры рассмотрят вариант с полной или частичной продажей клуба, а также стратегическим партнерством с третьими сторонами.

    • Семья Глейзеров владеет клубом с 2005 года.
    • «МЮ» идет на 5-м месте в АПЛ.

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    Источник: Sky Sports

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    22.11.2022 23:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +85

      Abu Yusuf 27 минут назад

      Эффект слова Роналду)

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