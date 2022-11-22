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    Орлов раскритиковал Катар: «Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить ЧМ?»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал выбор Катара хозяином ЧМ-2022.

    «Я был на десяти чемпионатах мира: на четырех как пишущий журналист и на шести как комментатор. Уже в ЮАР было ясно, что затея ФИФА развивать футбол по всем континентам — это красивая идея, но…

    В ЮАР мы столкнулись с воровством — в частности у меня украли ноутбук. Плюс инфраструктура была не готова, много неудобств для болельщиков. Работать там тоже было сложно.

    В Порт-Элизабет я летал три раза. Три или четыре района в этом городе не рекомендовали к посещению из-за криминала. Зачем в такой стране проводить чемпионат мира?

    В этом году — Катар. Послушайте отзывы журналистов. Если страны не готовы, зачем праздник футбола превращать в дополнительные трудности? Взяли и пиво отменили на стадионах! Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить чемпионат мира? Это мой большой вопрос для всех», – сказал Орлов.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
    • Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +608

      gunstilzit 5 минут назад

      Орлов оказывается "старый шалунишка"?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18072

      DVOK68 46 минут назад

      Какой "цивилизованный мир"Геннадий?!
      Тот который северный поток взрывает и бандерьё поддерживает?
      Промолчал бы об этом,попив "Балтики",Геннадий...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6216

      Красногорск_Фан 48 минут назад

      Кому и тамбовский волк товарищ. Вот говорят только о минусах. Почему не говорят об отсутствии алкашни, заднеприводных и запрете на азартные игры. Уж не "вот эти " ли в главных критиках

      4
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      Рейтинг: +95

      Pawel12 50 минут назад

      Для истории футбола пенсионер зенитовский

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10790

      R_a_i_n 1 час назад

      С одной стороны законы страны... С другой стороны большей части общественности не удобно! Ну и про законы цивилизованного мира просто смешно читать.

      2
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      Рейтинг: +11

      Женские выделения 1 час назад

      А я думал Орлов подох давно

      1
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      Рейтинг: +701

      Suvorov51 > Женские выделения 18 минут назад

      Живея всех живых, Флюгер он такой.

      0
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      Рейтинг: +947

      опус 2 1 час назад

      Уж слишком болезненно Орлов воспринимает отсутствие пива! Как личное оскорбление ,сравнимое только с кражей его ноутбука

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5087

      hunta > опус 2 52 минуты назад

      Редкое "ничто" орлов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Ильяс90 1 час назад

      Зачем лезть со своим уставом? Мусульманская страна. Ужраться можно и дома

      8
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      Рейтинг: +23

      Slavan52 > Ильяс90 1 час назад

      Безалкогольное разрешили

      0
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      Рейтинг: +24755

      bset > Ильяс90 1 час назад

      Не надо ни к кому со своим уставом лезть. Надо было просто не ехать туда, а провести ЧМ, например, в Англии. А то получается, что тебя позвали в гости и предупредили, что тебе там ничего нельзя. Ну нафиг в такие гости ходить.

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      Рейтинг: +7642

      Томик > bset 1 час назад

      Что значит "например? Хрен им, тварям. Не хватает ещё их поощрять лишний раз, говнарей. А насчет гостей...если привык срать посреди комнаты, то и в гостях будешь? Ну вот не нравится им, чтобы у них посреди комнаты срали, панимаишь. Не нравится. Нафиг в такие гости ходить, да?

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