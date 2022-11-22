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  • Орлов раскритиковал Катар: «Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить ЧМ?»

Орлов раскритиковал Катар: «Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить ЧМ?»

22 ноября 2022, 19:49
13

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал выбор Катара хозяином ЧМ-2022.

«Я был на десяти чемпионатах мира: на четырех как пишущий журналист и на шести как комментатор. Уже в ЮАР было ясно, что затея ФИФА развивать футбол по всем континентам — это красивая идея, но…

В ЮАР мы столкнулись с воровством — в частности у меня украли ноутбук. Плюс инфраструктура была не готова, много неудобств для болельщиков. Работать там тоже было сложно.

В Порт-Элизабет я летал три раза. Три или четыре района в этом городе не рекомендовали к посещению из-за криминала. Зачем в такой стране проводить чемпионат мира?

В этом году — Катар. Послушайте отзывы журналистов. Если страны не готовы, зачем праздник футбола превращать в дополнительные трудности? Взяли и пиво отменили на стадионах! Они отменяют все законы цивилизованного мира. Зачем там проводить чемпионат мира? Это мой большой вопрос для всех», – сказал Орлов.

  • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
  • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.
  • Для проведения матчей задействовано 8 стадионов.

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Источник: Sport24
Чемпионат мира Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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Ильяс90
1669135867
Зачем лезть со своим уставом? Мусульманская страна. Ужраться можно и дома
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опус 2
1669136632
Уж слишком болезненно Орлов воспринимает отсутствие пива! Как личное оскорбление ,сравнимое только с кражей его ноутбука
Ответить
Женские выделения
1669136694
А я думал Орлов подох давно
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R_a_i_n
1669136751
С одной стороны законы страны... С другой стороны большей части общественности не удобно! Ну и про законы цивилизованного мира просто смешно читать.
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Красногорск_Фан
1669137677
Кому и тамбовский волк товарищ. Вот говорят только о минусах. Почему не говорят об отсутствии алкашни, заднеприводных и запрете на азартные игры. Уж не "вот эти " ли в главных критиках
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gunstilzit
1669140242
Орлов оказывается "старый шалунишка"?
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Viper for CSKA
1669140965
Из всех маразмов Катара и ему подобных свалок, заполненных до краёв мракобесием на любой вкус, Орлов выбрал запрет алкоголя на стадионах и решил на него всерьез пожаловаться. Это просто клиника. У кого что болит, как говорится. Пора в группу анонимных алкоголиков записываться.
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Вомбат
1669144803
Орлов проснулся - затыкайте уши.
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PsihoLirick
1669148972
А что товарищ Орлов понимает под цивилизованным миром? Разгул ЛГБТ движения, улицы красных фонарей, облеванных в пьяном угаре болельщиков? Так может запрет всего этого и есть цивилизация в лучшем смысле этого слова? Респект Катару!
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