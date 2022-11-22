Черданцев: «ФИФА должна прекратить хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев недоволен практикой компенсировать много времени к таймам в матчах ЧМ-2022.
«Хулиганство и идиотизм с 20 минутами добавленного времени ФИФА должна немедленно прекратить. Пока это не закончилось каким-то грандиозным скандалом с решающим мячом на 254-й минуте матча.
И нужно, конечно, заканчивать читать эту мантру о том, что только судья знает, когда давать финальный свисток.
Что это вообще за бред? Когда прозвучит финальный свисток, должны знать все: игроки, тренеры и, главное, болельщики!
Иначе это превращается в неконтролируемую возможность манипуляции со стороны одного единственного человека.
Полностью поддерживаю идею перехода к чистому игровому времени. Давно пора. Медиалига играет так и правильно делает», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.
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