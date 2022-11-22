«Нужно отправить на обследование в спецбольницу». Черданцев раскритиковал тренера сборной Аргентины

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался про главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

«Тренера, который не ставит в состав Дибалу, необходимо отправить на обследование в специальную больницу», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

Аргентина проиграла Саудовской Аравии – 1:2.

Следующий соперник на ЧМ-2022 – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира