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    «Нужно отправить на обследование в спецбольницу». Черданцев раскритиковал тренера сборной Аргентины

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался про главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.

    «Тренера, который не ставит в состав Дибалу, необходимо отправить на обследование в специальную больницу», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.

    • Аргентина проиграла Саудовской Аравии – 1:2.
    • Следующий соперник на ЧМ-2022 – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

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    Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия

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    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

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    Сегодня, 15:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7639

      Томик 24 минуты назад

      С обследованием переборщил, конечно, но играли аргентинцы сегодня как наши с узбекистаном. По крайней мере второй тайм. Первый не смотрел. Месси - никакой. Левый крайний парашюты в руки вратарю отдавал.Кроме Ди Марии не на кого было смотреть. Да и тот в конце потух. Короче, Месси - не Марадона. Вот тот был капитан! А этот вроде бы и гениальный игрок, но тряпка.

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      Рейтинг: +10784

      R_a_i_n 39 минут назад

      Ну что там с конкурсом прогнозов? Все выиграли?

      2
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      Рейтинг: +1553

      jek718875 42 минуты назад

      Чердак видимо спецобследование прошёл,выдали справку, теперь он может говорить,что хочет

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      Рейтинг: +718

      dragoon000320 51 минуту назад

      похоже что нужно как раз ипанутого чердака тута отправить и желательно не выпускать, чтобы воздух был чище)

      3
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