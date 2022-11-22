«Нужно отправить на обследование в спецбольницу». Черданцев раскритиковал тренера сборной Аргентины

С обследованием переборщил, конечно, но играли аргентинцы сегодня как наши с узбекистаном. По крайней мере второй тайм. Первый не смотрел. Месси - никакой. Левый крайний парашюты в руки вратарю отдавал.Кроме Ди Марии не на кого было смотреть. Да и тот в конце потух. Короче, Месси - не Марадона. Вот тот был капитан! А этот вроде бы и гениальный игрок, но тряпка.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался про главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони.
«Тренера, который не ставит в состав Дибалу, необходимо отправить на обследование в специальную больницу», – написал Черданцев в своем телеграм-канале.
- Аргентина проиграла Саудовской Аравии – 1:2.
- Следующий соперник на ЧМ-2022 – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Подробности матча Аргентина – Саудовская Аравия
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира